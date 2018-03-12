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(Görüntülü Haber) Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki aleme ayağında ip dolanan ve yaklaşık 2 gündür saattir kurtarılmayı bekleyen atmaca için itfaiye ekipleri seferber oldu

12 Mart 2018 15:47

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Hızanoğlu Camisi\'nin minaresindeki aleme ayağında ip dolanan ve yaklaşık 2 gündür saattir kurtarılmayı bekleyen atmaca için itfaiye ekipleri seferber oldu. Cumartesi akşamı Haşimiye Meydanı\'ndaki Hızanoğlu Camisi\'nin minaresinin aleminde atmaca görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine elen ekipler, ara sokaklara itfaiye aracının girememesi üzerine bir süre atmacayı kurtarmak için çalışma yaptı ancak gece karanlığı nedeniyle çalışmalara son verildi. Pazar günü de yapılan çalışma sonucu atmaca kurtarılamadı. Ekipler, bu sabah atmacayı kurtarmak için seferber oldu. Caminin minaresindeki alemde bulunan ipe ayağı takılan atmacanın kurtarılması için tahta iskele kurulması çalışması başlatıldı. Vatandaşlar tarafından merakla izlenen kurtarma çalışması devam ediyor.

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