(Görüntülü Haber) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (7)

Ali AKSOYER-Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci\'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası saldırgan yakalandı. Olay, Sirkeci\'de bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa(44) ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.\'yi \"Özel konuşacağız\" diyerek dışarı çıkardı. Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan\'ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan\'ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Harababa\'nın sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne sevk edileceği öğrenildi.