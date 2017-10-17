(Görüntülü Haber) Milli güreşçiyi vuranlar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem\'i, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 4 kişi gözaltına alındı.





Olimpiyat oyunlarında erkekler Grekoromen stilde 98 kiloda, bronz madalya kazanan milli sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Okmeydanı\'nda trafikte yol verme kavgasıyla başlayan olay sonrasında, milli güreşçi iki bacağından vurularak yaralanmıştı. Cenk İldem, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sırasında Cenk İldem\'in yanında bulunan yeğeni Erkan İldem ise yara almadan kurtulmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada polis olaya karıştıkları tespit edilen Ahmet T. ile Alpay G. adlı kişileri gözaltına aldı. Bu kişiler ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, soruşturmayı derinleştiren cinayet büro amirliği ekipleri firari olarak aranan Alpaslan B. ve Muhammet K. adlı kişileri de gözaltına aldı.





Şüphelilerden Alpaslan B.\'nin daha önceden hırsızlıktan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.Şüpheliler adliyeye sevk edildiler.