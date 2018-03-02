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Spor

(Görüntülü Haber) Milli golfçülerden asker selamı

Namık Kemal KILINÇSERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesi bugün başladı

02 Mart 2018 14:57

Namık Kemal KILINÇSERİK(Antalya), (DHA)
ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 3\'üncü ayak mücadelesi bugün başladı. Milli golfçüler turnuva öncesi Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek vermek için Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.
Türkiye Golf Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Golf Turu 3\'üncü ayak mücadelesi, Belek Turizm Merkezinde başladı. 18\'i erkek 9\'u kadın olmak üzere toplam 27 sporcu turnuva öncesi Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek verdi.
Sporcular sahada Türk bayrağı açıp asker selamı verdi. Turnuva, 4 Mart Pazar günü sona erecek.

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