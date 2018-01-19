(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı: Ödev yok iyi bir dinlenme bol bol kitap okuma

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı 1\'inci dönem karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, \"Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik. İyi bir dinlenme bol bol kitap okuma. En iyi zaman değerlendirme kitap okuma. Çocuklarımızın kendilerini sosyal yönden geliştirmelerini istiyoruz\" dedi. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulunda 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı 1\'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Kısa bir konuşma yaparak bazı öğrencilere karnelerini veren Yılmaz, \"Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik. Sadece öğretmenlerimizden evlatlarımıza bu tatil döneminde rehberlik yapmalarını, yönlendirici olmalarını yani hangi kitapları okumalarını bu dönemde öğrencilerini de tanıyarak hangi alanda etkinlik yaparsa o çocuk için daha iyi olacağına çocukların aileleriyle birlikte karar vermelerini istiyoruz. İyi bir dinlenme bol bol kitap okuma. En iyi zaman değerlendirme kitap okuma. Çocuklarımızın kendilerini sosyal yönden geliştirmelerini istiyoruz. Beşikten mezara kadar eğitim diyoruz\" diye konuştu.