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(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan Özkul'un ailesine taziye ziyareti (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

06 Ocak 2018 19:42

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden Münir Özkul\'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz\'a İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Bakan Yılmaz, evden ayrılırken taziye defterine duygularını yazdı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Özkul\'a Allah\'tan rahmet dileyip, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yılmaz, \"Gerçekten her doğan mutlaka ölecektir. Ölmemek için doğmamak lazım. Ama doğduktan sonra bir hoş seda bırakmak lazım. Bu ülke çin bu millet için herhalde hoş seda bırakıp da bu dünyadan ayrılanları sayın deseniz bilin ki onların arasında mutlaka Mahmut Hoca, Münir Özkul olacaktır. Herkes bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini Mahmut Hoca\'dan gördü. Bir evladının yanında bir Mahmut Hoca görürse geleceğe olan inancı, umudunun daha çok artacağını gördü. İnanıyoruz ki Mahmut Hocalar bundan sonra da yaşayacaktır. Mahmut Hoca ile birlikte de Münir Özkul\'u yaşatacağız. Tekrar mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.\" diye konuştu.

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