(Görüntülü Haber) Milli boksör Sema Çalışkan Nevşehir'de 7'nci şampiyonluğu elde etmek istiyorum

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,(DHA)

Türkiye Boks Federasyonu\'nun tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir\'de devam ediyor. Milli boksör Sema Çalışkan, 7 yılda 7\'nci şampiyonluğu Nevşehir\'de elde etmek istiyor.

Şampiyonaya Isparta\'dan katılan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu\'nda okuyan (21) yaşındaki Milli boksör Sema Çalışkan, boks hayatına arkadaşlarının teşvikiyle başladığını belirterek şöyle konuştu Boks yapmama annem karşı çıktı, babam bana destek oldu. Bütün kadınların boks yapmasını istiyorum. Şiddet, taciz, tecavüz gibi durumlarda kendilerini rahatlıkla koruyabilirler dedi.

7 yıl içerisinde 6 şampiyonluğu olduğunu ifade eden Sema Çalışkan, Nevşehir\'de 7\'de 7 yapmak istiyorum. 2013 yılında Dünya Genç Kadınlar 3\'üncülüğü, 2014 yılında Genç Kadınlar Avrupa 2\'nciliği, 2015 yılında Avrupa Olimpiyatları Temsilciliği, 2016 Büyük Kkadınlar Avrupa 2\'nciliği elde ettim. Nevşehir\'deki şampiyonada 7\'nci defa şampiyon olarak, 2018 yılında Polonya\'da Avrupa şampiyonası, İspanya\'da Akdeniz Oyunları ve Hindistan\'daki dünya kupasında ülkemi temsil etmek istiyorum. Ayrıca 2020 yılında Japonya\'nın başkenti Tokyo\'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları aday kadrosunda yer almak için çalışıyorum. Hedefim 64 kilogramda Tokyo\'dan Türkiye\'ye altın madalya ile dönmek diye konuştu.

Antrenör Melihşah Sarıca ise Sema Çalışkan ile 7 yıldır birlikte çalışıyoruz, bu süre içerisinde çalışmalarıyla da arkadaşlarına örnek olan sema Nevşehir\'deki şampiyonada da 7\'nci şampiyonluğunu elde edecek buna inanıyoruz dedi.