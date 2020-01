(Görüntülü Haber) Milli atlet Copello'dan Down Sendromlu çocuklara ziyaret

Yasmani Copello Escobar: \"Gelecekte özel çocuklarla farklı projelerde yer almak isterim\" Avrasya Özel Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Aysu Umut: \"Her olaydan olumlu sonuçlar çıkarmayı biliyoruz\" Son düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'ni ziyaret etti. 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası\'nda erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Maltepe\'de bulunan Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'ne ziyarette bulundu. Özel çocuklarla bir araya gelen Yasmani, ziyarette derneğe iki adet trambolin hediye etti. ESCOBAR: \"GELECEKTE ÖZEL ÇOCUKLARLA FARKLI PROJELERDE YER ALMAK İSTERİM\" Ziyaret öncesi konuşan Yasmani Copello Escobar, çocukların mutluluğunun çok önemli olduğunu belirterek, \"Dernekte çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok doğallar, çok güzeller. Trambolinlerin, derneğin güzel çalışmalarına katkı yapacağı için çok mutluyum. Daha sportif olacaklar. Gelecekte de özel çocuklarla farklı projelerde yer almak isterim\" ifadelerini kullandı. AYSU UMUT: \"HER OLAYDAN OLUMLU SONUÇLAR ÇIKARMAYI BİLİYORUZ\" Yasmani Copello Escobar\'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren dernek kurucu başkanı Aysu Umut ise, \"Dernekte eğitim alan çocukların Süper Lig\'de Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maça alınmamasını üzerine, yaşadığımız bir olay sonucunda bu ziyaret gerçekleşti. Her olaydan olumlu sonuçlar çıkarmayı biliyoruz. Özel çocuklarla çalışıyoruz, Yasmani\'nin aramızda olması gurur verici. Çocuklarımız özel çocuklar, sporla ilgililer. Sporcularımızı tanıyorlar. Gönüllü çalışmalarla kendimizi idare eden derneğiz. Normal derneklerden daha farklıyız, eğitim derneğiyiz. Eğitim vererek ailelerimizin yaşamlarını kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Kimseye yardım etmeyiz, kumanya vermeyiz. Çocuklarımıza ve ailelerine eğitim vererek yardım ederiz. Yasmani\'ye teşekkür ediyorum. Yaşadığımız olay sonrasında hemen aradı, bizimle bir araya gelmek istedi. Çocuklarımızın gönüllerini almak istedi\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yasmani Copello Escobar\'ın açıklamaları -Aysu Umut\'un açıklamaları Copello\'nun çocuklarla bir araya gelmesi -Çocuklar vakit geçirmesi -Detaylar HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA