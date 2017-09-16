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(Görüntülü Haber) Milas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde 4

16 Eylül 2017 17:53

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, Bodrum\'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.33\'de, merkez üssü Milas\'ın Kuzkaya Mahallesi olan, yerin 6.4 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bodrum\'un Mumcular, Güvercinlik ve Torba mahallesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde, can veya mal kaybı olmadı. Deprem yakın çevrede paniğe yol açtı.

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