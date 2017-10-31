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(Görüntülü Haber) Midyat'ta tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, ihtiyacı olana yüksek faizle verdikleri para karşılığında çek imzalatan ve bunun karşılığında taşınmaz mülklerin tapularını alan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı

31 Ekim 2017 13:02

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, ihtiyacı olana yüksek faizle verdikleri para karşılığında çek imzalatan ve bunun karşılığında taşınmaz mülklerin tapularını alan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerin 31 kişiden, 45 adet çek ve senet aldıkları ve 16 adet tapularına da el koyduğu belirterek, tefecilikten haksız yere kazandıkları 5 milyon liraya el konulduğu belirtildi. Tefecilik operasyonu ile ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğümüzce İlimizde tefecilik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen ,çalışmalar kapsamında; Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda çalışmaya başlanmış ve 2017 soruşturma dosyası kapsamında, 19.10.2017 günü Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet çek ve senetle birlikte gözaltına alınmış, 16 adet tapu ele geçirilmiş olup, yürütülen soruşturma kapsamında, 31 müşteki şahsın tarafımızdan ifadesi alınmış, şüphelilerin 27 farklı eylemde; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, 6136 SKM, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri, bahse konu eylemlerden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, şüpphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konulmuştur. Tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheliler 30.10.2017 tarihinde Midyat adliyesine sevk edilmiş, yapılan duruşma neticesinde 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör ve her türlü suç odaklarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir\" denildi.

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