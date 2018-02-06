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(Görüntülü Haber) Midibüsün tavan havalandırma ünitesinden esrar çıktı

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu midibüsün tavan havalandırma ünitesinden 60 kilo uyuşturucu esrar maddesi çıktı, araç sürücüsü 24 yaşındaki Cumali K

06 Şubat 2018 19:06

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de polisin şüphe üzerine durdurduğu midibüsün tavan havalandırma ünitesinden 60 kilo uyuşturucu esrar maddesi çıktı, araç sürücüsü 24 yaşındaki Cumali K. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E 90 otoyolu Kadirli gişelerinde gerekli çevre güvenliği alarak, kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Bu sırada durdurulan 41 NS 201 plakalı midibüsün sürücüsü Cumali K.\'nın şüpheli harekeleri üzerine araç detaylı bir şekilde arandı. Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen araçta yapılan incelemede, tavan havalandırma ünitesine gizlenmiş vaziyette paketler halinde 60 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen sürücü Cumali K. tutuklandı.

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