(Görüntülü Haber) Mide kanseri Saliha iyileşmek istiyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta yaşayan ve mide kanseri olan 9 yaşındaki Saliha Ağca\'nın sağlığına kavuşabilmesi için hijyenik bir ortamda yaşayıp, iyi beslenmesi gerekiyor. Anne Selver Ağca, \"Benim gereken şartları sağlama imkanım yok\" dedi. Saliha ise iyileşip doktor olmak istediğini söyledi. Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde yaşayan 38 yaşındaki Selver Ağca\'nın 4 çocuğundan biri olan Saliha Ağca, dünyaya geldikten sonra sürekli istifra etti. Eşinin 7 yıl önce kendisini terk etmesiyle 4 çocuğunu tek başına yetiştirmeye çalışan Selver Ağca, Saliha\'yı birçok doktora götürdü ve 2014\'te reflü teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan küçük Saliha\'nın midesinin 3\'te 2\'si ameliyatla alındı. Çocuklara baktığı için çalışamayan, kayınvalidesinin 4 odalı evini eltisi ile paylaşan Selver Ağca, kızının sağlığa kavuşması için çok çaba harcadı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle başarılı olamadı. Geçen yıl kontrol için doktora giden Saliha\'ya bu defa mide kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, sağlığına kavuşması için Saliha\'ya kırmızı et, tavuk, balık, incir, pekmez, üzüm gibi gıdalardan oluşan bir diyet listesi hazırladı ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan aldığı 650 lira ve Dulkadiroğlu Belediyesi\'nin verdiği 100 liralık market yardımıyla ayakta durmaya çalışan Selver Ağca, \"Bu diyeti uygulayacak maddi gücüm yok\" dedi. 8 YAŞINDA STRESE GİRİP KALP KRİZİ GEÇİRDİ Kızının doğduğu günden bu yana devamlı doktora gittiğini, midesinin büyük bir bölümünün alınıp daha sonra da kanser olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirten Selver Ağca, \"Kanser teşhisi konulduktan bir süre sonra Saliha okulda rahatsızlandı. Dudakları morardı ve hemen hastaneye götürdüğümde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Doktorlar kızımın stres ve sıkıntıdan dolayı kalp krizi geçirdiğini belirtip 24 saat müşahede altında tuttuktan sonra taburcu ettiler\" diye konuştu. \'HİJYENİK ORTAMDA YAŞAYIP İYİ BESLENMELİ\' Saliha\'nın geçen ay Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kemoterapiye girdiğini belirten anne Ağca, kızının ayakta tedavi olduğu için kanser ilacının devlet tarafından karşılanmadığını bin 500 liralık kanser ilacının çevresindekilerin yardımıyla aldığını söyledi. Saliha\'nın kanseri yenebilmesi için yaşam şartlarının iyi olması gerektiğini belirten Selver Ağca, şöyle konuştu: \"Doktor, kızımın hijyenik bir evde, temiz bir ortamda yaşaması gerektiğini söylüyor ancak benim öyle bir imkanım da yok, yaşatma gibi şansım da yok. Beslenmesinde her şey günlük ve taze olacak benim alma imkanım hayatta yok. Maddi olarak imkanım yok ve kızımın istediği hiçbir şeyi alamıyorum. Ev hijyenik değil ve eltimle birlikte yaşıyoruz. 2 oda bende, 2 oda onda. 4 çocuk bende 4 çocuk da onda var. Bu evde 12 kişi yaşıyoruz ve tuvalet ile banyoyu ortak kullanıyoruz. Bu da Saliha için uygun değil. Bizim acilen bu evden çıkmamız lazım ancak imkanım yok. Devletimizden yardım bekliyoruz, ev istiyoruz. Ayrıca Saliha beslenemediği için şu an kan değerleri de çok düşük.\" \'GÜZEL BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM\' Haftaya ilkokul 3\'üncü sınıfa başlayacak olan ve özel mamayla beslenen Saliha ise sağlığına kavuşmak istiyor. Saliha Ağca, \"İyileşmek istiyorum, büyüyünce doktor olacağım. Hastalığım reflü ve mide kanseri. Güzel bir evde yaşamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la tanışmak istiyorum çünkü onu çok seviyorum. Onun bana yardım edeceğine inanıyorum\" dedi.