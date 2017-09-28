(Görüntülü Haber) MHP'li Taşdoğan: Barzani yemek yediği kaba pislemiştir

GAZİANTEP-DHA) MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan Mesut Barzani\'nin Türkiye\'ye rağmen referandum yapmasını \'yemek yediği kaba pislemek\' olarak nitelendirdi. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirme yaptı. Kuzey Irak\'taki referanduma değinen Taşdoğan, Mesut Barzani\'nin Kerkük\'ü referandum bölgesine katarak haddini aştığını belirterek şunları söyledi: \"Mesut Barzani Irak\'ın kuzeyinde İsrail hariç tüm dünyanın tepki göstermesine rağmen yaptığı referandum ile bölgesel dinamiklerin seyrini kaosa sabitlemiştir. Yıllardır Türkiye\'nin desteği ile Kuzey Irak\'a hükmeden Barzani, Türkiye\'ye rağmen referandum yaparak adeta yemek yediği kaba pislemiştir. Bin yıllık Türk yurdu Kerkük\'ü bir oldu-bitti ile referandum bölgesine dahil eden Barzani haddini aşmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli\'nin de belirttiği gibi en az 5 bin ülkücü gönüllü başta Kerkük olmak üzere Türkmen kentlerini korumak için hazır beklemektedir. Gaziantep\'te ülkücüler dünden beri Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerinde kardeşlerimizin varlığını korumak için mücadeleye hazır olduklarını beyan ediyorlar. Kurtuluş savaşında Gaziantep savunmasında 6 bin 317 şehit verdik. Bugün de Gaziantep\'te, Kerkük\'ü savunmak için hazır bekleyen, 6 bin 317\'inci kişi benim ve hazır bekliyorum.\" Son yıllarda Gaziantep\'te cinayetlerin hızlı bir şekilde arttığı iddia eden Muhittin Taşdoğan, kentte 2017 yılında 99 cinayetin işlendiğini ve bu sayının her gün artmaya devam ettiğini söyledi. 99 cinayetin 14\'ü kadın cinayeti olduğunu kaydeden Taşdoğan Gaziantep\'in Güneydoğu\'da en çok cinayet işlenen kent olduğunu kaydetti. Kadın cinayetlerinin istatistikklerine bakıldığında Gaziantep\'in Türkiye\'de ilk 10\'un içerisinde yer aldığını kaydeden Taşdoğan, yetkililerin biran önce gerekli çalışmaları yaparak önlem alması gerektiğini belirtti.