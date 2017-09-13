(Görüntülü Haber) MHP'li Sancaklı: Meclisten başlayarak FETÖ'cülerin temizlenmesi lazım

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, \"Meclisten başlayarak, yani en tepeden başlayarak bu FETÖ\'cuların temizlenmesi lazım. Biz ısrarla 15 Temmuz\'dan beri bunu dile getiriyoruz\" dedi.



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadeleye değinen Sancaklı, \"Genel Başkanımız çok ince bir şey söylüyor. Diyor ki \'Biz terör konusunda dış politikada devletin bekası noktasında hükümeti destekliyoruz\' Bu şu anlama geliyor. Şu anda adım atması gereken Türkiye Cumhuriyetini yöneten hükümet. Ne adım atarsanız doğru adımlarla ilgili biz de arkanızdayız diyor Genel Başkanımız. Ama parti olarak bizim şu anda özel bir eylem planı hazırlayacak pozisyonumuz yok. Bu eylem planını hazırlayacak ve uygulayacak olan iktidardır. Biz de bu konuda iktidarı destekliyoruz. Ama bu referandum kesinlikle yapılmamalı. 16 Temmuz’da meclisten başlayarak, yani en tepeden başlayarak bu FETÖ’cülerin temizlenmesi lazım. Biz ısrarla 15 Temmuz’dan beri bunu dile getiriyoruz. Genel Başkanımız iki haftada bir grup toplantısında bunun üzerine gidiyor. Ve bu yapılmak zorundadır\" dedi.



Sancaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Türkiye Cumhuriyetinin bekasını sürdürmek istiyorsak, Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutmak istiyorsak meclisten başlayarak, sadece mecliste değil Türkiye’nin önemli noktalarında bulunan bürokratlar, önemli noktalarında bulunan insanlar ve bunların büyük bölümü biliniyor zaten. Çünkü bunlar istedikleri kadar kripto olsunlar bunların şifreleri de çözüldü. Meclistekilerin de isim isim bilindiğini düşünüyorum ben. Yarından tezi yok operasyon yapılmalı. Geç bile kalındı. Bu kadar FETÖ’dan adam alınıyorsa, Genel Başkanımızın deyimiyle çorbacısını alıyorsunuz ama işin patronunu almıyorsunuz. O zaman toplumda şöyle bir algı oluşuyor. Gariban olan, alt kesimde olan, sempatisi olan veya içinde olan alınıyor ama yukarıdakiler alınmıyor. O nedenle ben şahsen bir milletvekili olarak o Meclisdeki FETÖ’cularla aynı yerde olmaktan büyük hicap duyuyorum ve bir an önce operasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin bütün milletvekilleri de böyle düşünüyor.\"



FUTBOL FEDERASYONU ÇOK BAŞARIZ



Gazetecilerin futbolla ilgili sorularını da yanıtlayan Sancaklı, Futbol Federasyonunun başarısız olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Yabancı hoca meselesine bir kaç türlü bakmak lazım. Mesela 14 tane yabancı almayı serbest bıraktılar. Geçen gün Galatasaray’ın bir maçını seyrediyordum. Ben de birileriyle sohbet ediyordum. Televizyonun sesi açık. Ben de isimleri duyunca Juventus-İnter maçı oynuyor sandım. 11 oyuncunun 9’u yabancı. 14 tane yabancı transfer hakkı var. 11 tanesi ilk 11’de oynayabiliyor. Sonra diyorlar ki milli takım neden kötü? Niye milli takımda oyuncu yetişmiyor? Bir kere sistem kilitlenmiş vaziyette. Ben 2 yıldır milletvekili olduğumdan beridir zaten konuşma yapıyorum. Bu futbol federasyonu çok başarısız bir federasyon ve gidecekler. Çareleri yok bunların. Ama bunlar gittikten sonra kim gelecek yerlerine? Aynı sistem mi olacak yoksa olması gereken bir sistem mi? Bu sistemde Lucescu çok kariyerli bir teknik direktördür. Futbolculuğu da çok kariyerliymiş. Ama değil bir Lucescu 5 tane daha Lucescu getirseniz bu milli takımdan hiçbir şey yapma ihtimali yok.\"



FUTBOLU AVRUPA GİBİ YÖNETMELİYİZ



Futbolun yıllardır ahbap çavuş ilişkisi içersinde yürütüldüğünü ifade eden Sancaklı, şöyle devam etti:



\"Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri nasıl yönetiyorsa futbolu aynı şekilde bizim de yönetmemiz lazım. Ama maalesef yıllardır ahbap çavuş ilişkisi yolundayız. Futboldaki ikinci büyük problem büyük iş adamları, holding patronları futbolun içerisinde ve onlar yönetiyor. Bunlar parayı çok iyi yönetiyor ki holding patronu olmuşlar. Ama kulüplere baktığımız zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un toplam borcu eski parayla 6.5 katrilyon, şimdiki parayla 6.5 milyar. Kulüp başına yıllık faizi 170 milyon TL. bunlar hangi parayla nereden ödeyecekler bunu. Kulüpler şu anda batmış ve devamında batağa gidiyor. Ve Türk Futbolu önümüzdeki birkaç sene içerisinde eğer bu sistem acil değişmezse bizim büyük takımlarımız Avrupa Kupalarından men cezası alacaklar, puanları silinecek ve belki de küme düşecek. Böyle kötü bir durumdayız. Federasyon başkanını siyasi güç getirdi. Türkiye’de şu anda atama var. Seçimler formalite. Şöyle bir şey var. Bir adamı atayabilirsiniz. Bence bu adam çok iyi yapar der ve atarsınız. Ama şu andaki futbol federasyon başkanı Beşiktaş Kulübünü 5-6 sene içerisinde 16 milyondan 350 milyon dolar borca getirmiş, futbol federasyonu başkanı olarak ödüllendiriyorsun. Demek ki yönetemiyorsun arkadaş. O zaman çekil kenara yönetebilen birisi gelsin. Mesela iktidar olan kimse ona yakın insanlar olabilir. Ama 20-25 milyon oy alan bir partiden siz ehli insanları koyamıyorsanız orada bir sıkıntı var. Bu holding patronlarının şirketleri gittikçe büyüyor, yönettikleri kulüpler de batağa gidiyor. Bunun ne anlama geldiğini biri bana açıklasın. Veya aralarında güç savaşı yapıyorlar oyuncu alırken. Biri diyor 5 veririm, öbürü diyor ki 7 veriyorum diğeri de 9 diyor. En çok parayı veren alıyor. Para nereden çıkıyor? O zaman da kulüpler batağa gidiyor.\"



