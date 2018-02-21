(Görüntülü Haber) MHP'li Erdem: Hadım mutlaka şart

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuk istismarı konusunda, bir hastalığın arkasına sığınıp ağzı süt kokan çocuklara elini uzatanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, \"Hadım mutlaka şart\" dedi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Amasya\'da partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Erdem\'in yanı sıra, İl Başkanı Kadir Kutay Samsun, Amasya Merkez İlçe Başkanı Şuayip Ak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Altuğ Sivaslıgil ve partililer katıldı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Suriye\'de bir vekalett savaşı yürütüldüğünü, ABD\'nin dost olmayan tutumunu bildiklerini belirterek, \"Senelerden beri Orta Doğu coğrafyasında, özellikle mazlum milletler üzerinde 25 milyon civarında insan katledildi. Bunların başında Müslümanların, Türklerin olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tamamıyla burada devletimizin ortaya koymuş olduğu tavır, tutum ve duruş takdire şayan, olması gerektiği şekilde istikrarlı ve kararlı, burada önemli olan Türk milletinin ve Türk devletinin geleceği ve bekasının korunması noktasında atılacak adımlar. Harekat tamamıyla hem o bölgede, hem bu bölgede kendi ülkemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik olacak. Rabbim Türk ordusunu muzaffer eylesin. Rabbim Türk askerinin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diyoruz\" dedi. Erdem, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacıların güvenli bir şekilde vatanlarına tekrar yerleştirilmeleri açısından da önemli olduğunu söyledi. \'YA İDAM, YA HADIM\' Son günlerde gündeme gelen çocuk istismarlarına da değinenen MHP\'li Erdem, şunları söyledi: “Bu bir dert değil, evlatlarımıza yapılan zulüm, evlatlarımıza uzanan eller sadece kırılmamalı, bence o insanlara bir bardak su dahi verilmemeli. Bize soracak olursanız, dün liderimizin de söylediği gibi en ağır cezanın verilmesi şart, şimdi kanun tekliflerimiz var, konuyla alakalı araştırma komisyonlarının kurulmasına yönelik uzun zamandan beri çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız açıklamalar bugünün açıklaması değil, ben 3 yıllık milletvekiliyim, özellikle iki kelimeyi yan yana getirmekten hepimizin utanç duyduğumuz çocuk ve istismar kelimeleri o kadar çok yan yana geldi ki; şu süre içerisinde hadım cezasının gelmesi şart, bana göre ya idam, ya hadım, ben bunu her yerde, her platformda söylüyorum. İdamın gelmesi noktasında yapılacak düzenlemeler değerlendirilecektir. Ama hadım mutlaka şart, insanlar bir hastalığın arkasına sığınıp hakikatten ağzı olup, dili olmayan, o küçücük ağzı süt kokan bebelerimize elini uzatamamalı, en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Kamı vicdanının rahatlatılması şart bu açıdan, özellikle iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin de bu anlamda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.\"