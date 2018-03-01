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(Görüntülü Haber) MHP'den imza kampanyasına destek

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) MHP Afyonkarahisar il başkanlığı, Afyon Şeker Fabrikası'nın kapatılmaması için düzenlenen imza kampanyasına destek verdi

01 Mart 2018 17:44

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) MHP Afyonkarahisar il başkanlığı, Afyon Şeker Fabrikası\'nın kapatılmaması için düzenlenen imza kampanyasına destek verdi. Afyonkarahisar merkez tarihi PTT binası önünde Afyon Şeker Fabrikası\'nın kapatılmasını istemeyen işçiler ve sendika tarafından geçen günlerde düzenlenen imza kampanyasına MHP de destek verdi. İl Başkanı Mehmet Karagöz ve parti yöneticileri kampanyanın yürütüldüğü standa gelerek imza attı. Şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı olduklarını söyleyen MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz, fabrikalarının kapatılmaması için çaba gösteren işçilere ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu\'ya teşekkür etti. Karagöz, Şeker-İş Sendikamız ve fabrika işçilerimiz ülkemizin önemli bir problemi olan şeker fabrikamızın kapatılmaması için mücadele ediyor. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın hiçbirinin de iş kaygısı olmadığını biliyorum. Bir çoğunun emekliliğinin dolduğunu biliyorum ve özelleştirme şartnamesinden de yer aldığı gibi başka fabrikalara geçiş haklarının olduğunu da biliyorum. Buradaki arkadaşlarımız iş kaygısı ile hareket etmiyor. Afyon Şeker Fabrika\'mıza sahip çıkma adına ve pancarımıza sahip çıkma adına hareket ediyorlar. Kendilerini bu konuda teşekkür ediyorum dedi. Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nde (MTV) olduğunu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şeker fabrikalarının satışına da engel olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Karagöz, Şeker fabrikalarının satışına mutlaka engel olunması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın MTV\'de yaptığı gibi son anda bir atak yaparak şeker fabrikalarının özelleştirilmesini geriye çekmesi adına bir çalışma bekliyoruz. Fabrikalarımızın özelleştirerek satılmasını ve kapanmasını istemiyoruz diye konuştu. Şeker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Murat Karamocu, Afyon Şeker fabrikasının kapatılmaması için düzenlenen imza kampanyasına destek veren MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz ve beraberindeki teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Karamocu, 100 bin imza toplamayı hedeflediklerini belirtirken şu ana kadar 5 binden fazla imza topladıklarını kaydetti.

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