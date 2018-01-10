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(Görüntülü Haber) MHP Tokat İl Başkanı'ndan 'öğrenci yurdu kantininde yolsuzluk' iddiası

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 3 öğrenci yurdu kantinindeki yiyeceklerin sözleşmede yer alan yüzde 15 kârdan daha yüksek fiyatlara satıldı

10 Ocak 2018 20:24

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait 3 öğrenci yurdu kantinindeki yiyeceklerin sözleşmede yer alan yüzde 15 kârdan daha yüksek fiyatlara satıldığını iddia etti. Çalışkan, \'\'Tüm bilgiler ve belgeler elimizde mevcut. Biz bunları savcılıkla da paylaşacağız\'\' dedi. Tokat Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fahri Delen ve kantin işletmecileri ise iddiaları reddetti.

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, parti binasında basın açıklaması yaptı. Çalışkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait 3 öğrenci yurdu kantinindeki ürünlerin sözleşmeyle belirlenen yüzde 15 kârdan daha yüksek fiyatta satıldığını iddia etti. Çalışkan, Kredi Yurtlar Kurumu kantinlerini ihaleyle alan M.K., C.A., S.İ.\'nin, naylon fatura yöntemi ile ürünleri farklı fiyatlara satın alınmış gibi gösterdiklerini ileri sürdü. Bu durumun 2 bin 500 öğrenciyi etkilediğini ifade eden Çalışkan şöyle konuştu:

\'\'Devlet sözleşmesinde \'1 liraya aldığınız bir malı satacağınız fiyat en fazla 1 lira 15 kuruş olabilir\' demiş. Alınan malların faturaları idareye teslim ediliyor. Ama bunlar bunlarla yetinmemiş, bunlarla doymamış. Devletten alınanlar yetmemiş. Bunlar ortaya bir tane naylon fatura icat etmişler. Ne hikmetse bütün malları K.Y. adındaki esnaftan almışlar. İdareye teslim ettikleri fatura bu. K.Y. kim diye araştırdığımız zaman Tokat’ta küçük bir bakkal dükkânı çıkıyor. Tüm ürünleri oradan almışlar. Ama öyle bir şey yok.\'\'

Naylon fatura kullanıldığını iddia eden Çalışkan şunları söyledi:

\'\'Naylon faturayla normalde 74 kuruşa alınmış bir ürünü \'2 liraya aldık\' demişler. Yani 1 lira 15 kuruşa öğrenciye satmaları gereken ürünleri, bunlar kantinde devletin fişi ile 2 lira 30 kuruşa satmışlar. 2 bin 500 öğrenciden günlük ortalama kişi başı 2 lira cebe indiriyorlar. Günlük tam 5 bin lira. Aylığa vurduğunuz zaman yapılan vurgun 150 bin lira. Hangi vicdan bunu kabul edebilir? Tüm bilgiler ve belgeler elimizde mevcut. Biz bunları savcılıkla da paylaşacağız. Kredi Yurtlar Kurumu ile de paylaşacağız. Bunların üzerine gidilmez ise gerekli yerler ile de bu bilgileri paylaşacağız.\'\'

İDDİA ASILSIZ

Tokat Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fahri Delen, iddiaların gerçek olmadığını, yapılan denetimlerinde bir soruna rastlamadıklarını söyledi. Kantin işletmecileri M.K., C.A., S.İ. de söz konusu iddiaların doğru olmadığını, sözleşmelere aykırı bir işlem yapmadıklarını dile getirdi.

 

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