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(Görüntülü Haber) MHP Lideri Devlet Bahçeli Isparta'da

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu temel atma ve açılış töreni dolayısıyla geldiği Isparta'da üzerinde yöresel yiyeceklerin de bulunduğu yer sofrasına oturdu

09 Eylül 2017 18:14

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu temel atma ve açılış töreni dolayısıyla geldiği Isparta\'da üzerinde yöresel yiyeceklerin de bulunduğu yer sofrasına oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayolu ile geldiği Isparta\'da saat 11.30\'da Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında partililer tarafından karşılandı. Genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Şefkat Çetin, Mehmet Günal ve Mehmet Karakaya ile birlikte Isparta\'ya gelen Bahçeli, ilk olarak Isparta Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, MHP Lideri Bahçeli\'yi mehteran eşliğinde karşıladı. Bahçeli\'nin belediye ziyaretinde Ak Partili bazı üyelerin de karşılamada bulunması dikkati çekti. YER SOFRASINA OTURDU Belediye ziyaretinin ardından Isparta Belediyesi\'nin ISMEK kurslarında başarılı öğrencilerden oluşturduğu kadro tarafından yapılan el sanatları eserlerinin satışa sunulduğu mağaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde açıldı. Mağaza açılını gerçekleştiren Bahçeli daha sonra burada kendisi için hazırlanan yer sofrasına oturdu. Sofrada tepsi üzerinde Isparta\'ya has bir hamur işi olan lokulun yanı sıra gözleme, yaprak sarması ve çeşitli hamur işleri yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli buradan da toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştireceği Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ne geçti. Isparta Belediyesi\'nin iki ayrı ihaleyle 15 milyon TL\'ye mal ettiği Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ne belediye meclisi kararıyla MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli\'nin adı verilmişti.

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