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(Görüntülü Haber) Mezarlık duvarının dibinde cenin bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde mezarlık duvarının dibinde toprağa gömülü halde, cinsiyeti belli olmayan cenin bulundu

24 Ekim 2017 16:30

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi İlçesi\'nde mezarlık duvarının dibinde toprağa gömülü halde, cinsiyeti belli olmayan cenin bulundu. Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mezarlığı\'nda temizlik yapan defin ve bakım görevlisi Aziz Özlük, duvarın dibinde bastığı toprağın çöktüğünü fark etti. Toprağı eşen Özlük, bir cenin gördü. Aziz Özlük, durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Mezarlığa gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cinsiyeti belli olmayan cenin, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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