(Görüntülü Haber) Meyve ve sebze kaba giriyor

Özgür ALTUNCU-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekim ayında hayata geçirmeye başlayacakları düzenlemeyle sebze ve meyvenin sunumuna yeni standart getireceklerini açıkladı. Bakan Tüfenkci, Yeşilköy CNR Fuar Merkezi\'nde konuştu.

SEBZE VE MEYVEDE STANDART KAP UYGULAMASI



Özellikle sebze ve meyvenin, diğer gıda ürünlerine kıyasla enflasyonu daha çok etkilediğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, \" Rakamları aşağıya çekmek için bir dizi önlemler alındı. Bunları da Ekim ayı içinde uygulama koyacağız. Almış olduğumuz tedbirlerle, teşviki de beraberinde getirerek, ambalaj sektörüne bir alan açmış oluyoruz. Özellikle sebze ve meyvede standart kap uygulamalarını getirerek, buradaki sebze ve meyve ısrafını önleme noktasında önlemlerimizi alıyoruz\" dedi.

SEBZE VE MEYVE BUZDOLABINA GİRENE KADAR KORUNACAK



Sebze ve meyveye standart ambalaj getireceklerini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \" Taşımada soğuk zinciri getirerek, soğutuculu araçlarla taşınmasını sağlamak, soğuk depolarda bunları muhafaza etmek, özellikle marketlerde ve manavlarda da yine soğuk zincir içerisinde tüketiciye ulaştırarak, buzdolabına erişmesini istiyoruz\"diye konuştu.



15 MİLYAR TL\'LİK TASARRUF







Meyve ve sebze sektöründe 100 milyar TL\'lik bir ticaret olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, \"Bunun yüzde 25\'i çöpe gidiyor, ısrafa gidiyor. Amacımız bunun yüzde 15\'ini önlediğimiz takdirde, 15 milyar bu milletin cebinde kalacak. Tüketicinin cebinde kalacak\"dedi.















FUARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ







Yeşilköy CNR Fuar Merkezi\'nde Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Tüfenkci ardından stantları gezdi.















İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER







Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'nda birçok farklı sektör ilk kez bir araya geliyor. 20-23 Eylül tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy\'de hayata geçecek olan organizasyonda gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerine dair her şeyi bulmak mümkün olacak. Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörleri, benzer fuar organizasyonlarından farklı olarak sektörün tümünü ilk kez aynı tarihte, aynı çatı altında topladı.