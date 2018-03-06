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(Görüntülü Haber) Meyve suyu, peynir ve gofret kutularında kaçak sigara

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı 3 yolcu otobüsünde meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

06 Mart 2018 19:30

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı 3 yolcu otobüsünde meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yol kontrollerinde 3 İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde yapılan aramada meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigarayla ilgili 8 kişiye toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

 

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