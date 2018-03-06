(Görüntülü Haber) Meyve suyu, peynir ve gofret kutularında kaçak sigara

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı 3 yolcu otobüsünde meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Tokat İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yol kontrollerinde 3 İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde yapılan aramada meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigarayla ilgili 8 kişiye toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.



