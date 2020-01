(Görüntülü Haber) Mevlana'yı anma törenlerine İran'dan 4 bin turist

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, Konya\'da, \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası Anma\' törenlerine katılan kişi sayısının geçen yıla oranla yüzde 60 oranında artış olduğunu söyledi. İranlı turist sayısında da artış olduğunu belirten Yanar, \'\'Geçen yıl yaklaşık 50 bin kişi törenleri izlemeye geldi. Bu yılki sayı 80 bini buldu. Özellikle İranlı turist sayısı beklenenin üstünde gerçekleşti. Daha önce 2 bin civarında olan İranlı misafir sayısı bu yıl 4 bini buldu. Seneye 6 binleri, 10 binleri geçeceğiz.\'\' dedi. Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, her yıl 7 Aralık günü \'Hoşgörü ve Sevgi\' yürüyüşle başlayıp, 10 gün boyunca konferans ve sema gösterisiyle devam etti. Mevlana, ölümünün ardından ağlanması ve yas tutulmasını istemediği, çok sevdiği Hakk\'a kavuştuğundan sevinç ve kutlama yapılmasını istediği için anma programı, \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona erdi. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, törenleri izlemek için gelen tatilci ve turist sayısının bu yıl yüzde 60 arttığını söyledi. Yanar, \"Geçen yıl yaklaşık 50 bin kişi törenleri izlemeye geldi. Bu yıl bu sayı 80\'i buldu. Geçen seneden çok çok iyiyiz. Bu yıl, esnaf ve turizmciler gayet memnun.\'\' dedi. Bu yıl İranlı turist sayısında da ciddi artış olduğunu ifade eden Yanar, şunları söyledi: \'\'Son 5 yılda İran’a ağırlık verdik. Çünkü İranlıla\'rın, Mevlana\'ya ilgisi daha fazladır. Daha önce 2 bin civarında olan İranlı misafir sayısı bu yıl 4 bini buldu. Önümüzdeki yıl 6 bini, 10 binleri geçeceğiz. 5 yıldır yaklaşık 75 İranlı seyahat acentasını, Konya’ya getirdik. Onlara Konya’yı anlattık, tanıttık. Buradaki seyahat acentalarını da İran’a götürüp gösterdik, Bu çalışmaların meyvesini de almaya başladık.” İRAN, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN’A ÖNEM VERMELİYİZ Yanar, son dönemlerde turizm siyasallaştırıldığı için Avrupalı turistin Türkiye\'ye fazla gelmediğini kaydetti. Mevlana nedeniyle İran, Pakistan ve Afganistanlı turistlerin Türkiye ve Konya\'ya ilgili olduklarına dikkat çeken Yanar, \'\'İran, Pakistan ve Afganistan’a biraz daha önem vermemiz lazım. Konya\'yı tercih edecek olanlar bu ülkelerdir. Gelecek yıl yapılacak olan anma törenlerinin çalışması yaklaşık bir ay sonra başlayacak. Bu çalışmalarımızda bu 3 ülkeyi ön planda tutarak çalışmaları yürütürsek, turist potansiyelimizi artırabiliriz.\'\' diye konuştu. ​MÜZEYE İHTİYACIMIZ VAR Mevlana\'yı ziyarete eden turistlerin Mevlana\'nın ünlü eseri Mesnevi\'yi okuyup geldiğini hatırlatan Yanar, Mevlana eserleri ve eşyalarının müzedeki yer kısıtlığı nedeniyle tam sergilenemediğini belirtti. Bu eksikliğin giderilmesi için bir an önce müze binasının yapılması gerektiğini ifade eden Yanar, şöyle konuştu: \'\'Şu an ziyarete açık olan Mevlana Müzesi; türbe konseptindedir. O nedenle de ziyarete gelen turistler, Mevlana\'nın eserleri ve eşyalarını da görüp incelemek istiyor. Turistler, \'Biz sadece kabir ziyaretine mi geldik?\' diyor. Mevlana’nın bizim için ruhen ve dinen mutasavvıf olması ayrı bir şey. Bir Amerikalı veya Japon geldiği zaman onlara göre sadece kabir ziyareti oluyor. Bütün eserlerimizi göstereceğimiz bir müzeye ihtiyacımız var.\"