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(Görüntülü Haber) Metruk evlere uyuşturucu baskını

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu satışı yapan 1 kişi suç üstü gözaltına alındı

17 Eylül 2017 13:59

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu satışı yapan 1 kişi suç üstü gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Emniyet, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay İlçesi\'nde bulunan bazı metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bölgelerde baskın yapan polis, 2 kişiye uyuşturucu satmak isteyen kimliği açıklanmayan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır bir miktar eroin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Başka bir metruk eve yapılan baskında ise, 2 kişi ellerinde şırıngalarla uyuşturucu kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

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