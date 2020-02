(Görüntülü Haber) Metin Feyzioğlu: Irak tecrübesi nedeniyle endişeliyiz

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye\'ye düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, ‘Irak’ın nükleer silah tesisleri var’ iddiasıyla vurulduğunu, ardından ise iddiaların gerçek olmadığını hatırlattı. Suriye’nin de aynı iddialar ile vurulması nedeniyle endişeli olduklarını belirten Prof. Dr. Feyzioğlu, “Önümüzde bir Irak tecrübesi var. Bugün yine Suriye\'de kimyasal silah kullanıldığı iddiası var. Ancak Almanya bunu reddediyor. İngiltere, ‘Tereddütlüyüm bundan’ diyor. Dolayısıyla, ispatlanmadan bunun tehlikeli bir girişim olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, ‘Ege-Marmara Genişletilmiş Bölge Başkanları Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya, TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da katıldı. Toplantı öncesinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye\'nin vurulmasını değerlendiren Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, endişeli olduklarını belirtti. Prof. Dr. Feyzioğlu, “Neden endişeliyiz. Çünkü önümüzde bir Irak tecrübesi var. ‘Irak\'ta malum nükleer silah tesisleri var’ gerekçesiyle ABD öncülüğünde Irak işgal edilmişti ve olmadığı çıktı. Bizzat İngiltere Başbakanı bunu daha sonra itiraf etti. Bugün yine Suriye\'de kimyasal silah kullanıldığı iddiası var. Ancak Almanya bunu reddediyor. İngiltere, ‘Tereddütlüyüm bundan’ diyor. Dolayısıyla, ispatlanmadan bunun tehlikeli bir girişim olduğunu düşünüyoruz\" dedi.



\'ORTAK AKIL ÜRETİLMELİ\'



Türkiye\'nin zor bir durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ortak akıl üretilerek bu sıkıntıların aşılabileceğini söyledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Prof. Dr. Feyzioğlu, “Geçen hafta Suriye tek parça kalsın’ diyor. Ama Suriye\'yi parçalamak isteyen ABD öncülüğündeki koalisyonun Esad\'ı devirme girişimine yeşil ışık yakıyor. Ne kadar güzel diyor. Öbür tarafta Afrin\'de bekamız açısından son derece önemli bir harekatın içerisinde. Ama Esad\'ı hamisi olan Rusya\'nın yeşil ışık yakmasıyla son derece sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla bizim bu sıkıntıdan çıkmamızın yolu da ortak aklı üretmek olduğunu lütfen unutmayalım. Ortak akıl da sadece hukukun üstün olduğu demokrasilerde sağlanabilir. Biz, baroların da görevi bunu tesis etmektir” diye konuştu.



\'CÜPPE GİYMİŞ TERÖRİST\'



Türkiye de yapılan anketlerde yargıya güvenin yüzde 20 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Feyzioğlu, bu durumunda devam etmesi halinde Türkiye\'nin milli birlik ve beraberliğin sürdürmesinin de zor ve sıkıntılı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Feyzioğlu, şöyle konuştu:



\"Çünkü 80 milyon vatandaşımızı kucaklaştıracak tek payda vardır; hukuk paydasıdır, hukukun üstünlüğü paydasıdır. Biz bugünü eleştirdiğimizde sanmayın ki dünü met ediyoruz. Çünkü dünden en büyük şikayeti olan ve dünün Gülen Cemaati tarafından işgal edilmiş yargısına karşı en büyük mücadeleyi veren bizleriz zaten. Dolayısıyla bugüne yönelik eleştirilerimiz dünü haklı çıkarmak ya da dün insanlarımıza eziyet edenleri kahramanlaştırmak adına değildir. Biz onların ne kadar hain olduklarını, ajan olduklarını ve cüppe giymiş terörist olduklarını zaten herkesten önce görmüş ve zindanların kapılarını yıkmak üzere Silivri\'ye dayanmış kişileriz. Ama bugünün yanlışlıklarını söylemezsek de vatandaşlarımıza, mesleğimize, ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Düzelecek midir bunlar? Tabi ki düzelecektir. Çünkü Türkiye\'nin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar avukatı vardır. On binlerce bu nitelikte hakim ve savcısı vardır. İhtiyacımız olan düzgün güvenilir bir sistemi kurmaktır.”



‘HUKUK DEVLETİNİN SORUNLARI VAR’



Hiçbir zaman Türkiye Barolar Birliği\'nde siyasi particilik yapmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Feyzioğlu, buna da izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu çerçevede hukukun üstünlüğünün tesisinin bizim sorunumuz olmadığını söyleyenlerin siyasi particilik yapmasına da izin vermeyiz. Bu da bizim meselemizdir. ‘Çünkü bu sizin meseleniz değil’ diyenler siyasetin hukuka tahakkümünü meşrulaştırmak isteyenlerdir. Hukuk devletinin sorunları var. Hem de büyük sorunları var. Her düzende yargılayan birileri vardır. Her düzende suçlayan birileri vardır. Ancak hukukun üstün olduğu devletlerde bağımsız etkin savunma mesleği vardır. Avukatlık vardır. Avukatlar için hukukun üstünlüğü, demokrasi hava gibidir, su gibidir. Olmazsa olmaz. Şu halde demokrasinin eksiksiz işlemesi, hukukun üstünlüğünün eksiksiz tesis edilmesi bizim mesleki en temel sorunumuzdur. Bunun bir mesleki sorun olmadığını söylemek doğrudan doğruya bir siyasi parti yaklaşımıdır.”



Prof. Dr. Feyzioğlu\'nun konuşmasının ardından Ege-Marmara Genişletilmiş Bölge Başkanları toplantısı basına kapalı olarak devam etti.