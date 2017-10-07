T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Meteorolojik ölçümleri daha iyi yapmak için ağaçları kestiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ndeki Meteoroloji Gözlem Sahası'ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi

07 Ekim 2017 13:38

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki Meteoroloji Gözlem Sahası\'ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. İlçe sakinleri, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Acıpayam\'da bulunan Meteoroloji Gözlem Sahası\'nda bulunan 60 çam ağacından 30\'u, meteorolojik verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde kesildi. İlçe sakinlerinin tepkisi üzerine, kesim işlemleri yarıda bırakıldı. Denizli İl Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper, ağaçların ilçedeki rüzgar, nem, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik verilerin tespitini engellediğini belirtti. Ürper, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Islah Eylem Planı doğrultusunda, daha sağlıklı bilgiler elde edebilmek için gözlem sahasındaki ağaçların bir bölümünün kesildiğini ifade etti. Ürper, ağaç kesimi yapılan noktanın yeniden düzenleneceğini de belirterek görsel açıdan eskisinden daha iyi bir konuma getireceklerini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ AcıpayamMeteoroloji Gözlem SahasıAcıpayamDenizliMeteoroloji Müdürü BedriMeteoroloji Genel Müdürlüğü Islah Eylem Planı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24