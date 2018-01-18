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(Görüntülü Haber) Metal işçileri tekrar meydanlara indi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - TÜRK Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, Bursa'da işçiler, ikinci kez eylem yaptı

18 Ocak 2018 22:26

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - TÜRK Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, Bursa\'da işçiler, ikinci kez eylem yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile otomotiv sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe Bursa\'da 52 bin, ülke genelinde 130 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşın yüzde 38.2\'lik zam isteyen Türk Metal Sendikası\'na bağlı işçiler, arabuluculuktan da sonuç alınamaması üzerine yeniden meydanlara çıktı. Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda yoğun yağmur altından toplanan işçiler, sloganlar eşliğinde eylemini sürdürdü.

İşçiler adına açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, \"Bıçak kemiğe dayandı\" dedi. Türkiye\'nin dört bir yanında bu eylemlerin gerçekleştiğini ve devam edeceğine dikkat çeken Çan, \"Biz herkesin kazanmasını, iş barışının da kazanmasını istiyoruz. MESS yönetiminden, bizi bu duruma düşürdükten dolayı haklı taleplerimizi masaya oturarak, barış ve huzur içerisinde çözmek istiyoruz. Kıdem ve seyyanen zam talep ediyoruz. Bizim istediğimiz zam oranı 38.28\'dir\" diye konuştu.

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