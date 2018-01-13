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(Görüntülü Haber) Metal işçileri İzmir'de eylem yaptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen, 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İzmir'de işçiler eylem yaptı

13 Ocak 2018 00:05

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen, 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İzmir\'de işçiler eylem yaptı. MESS ile Türk Metal Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. MESS yüzde 3.2\'lik teklifini yüzde 6.4\'e yükseltip sosyal yardımlarda yüzde 12.8 oranında artış teklif etse de, yüzde 38.2 artış talebiyle masaya oturan Türk Metal Sendikası teklifi kabul etmedi. Gelişmeler üzerine Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak\'tan gelen \"Bu rakamlar bizi kesmez\" açıklamasının ardından, Türkiye\'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir\'de de eylem yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen yaklaşık bin metal işçisi, \'Direne direne kazanacağız\', \'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma\', \'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz\' sloganları attı. Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, Türkiye\'deki metal işçilerinin kalitesi ve çalışkanlıklarıyla tüm dünyaya örnek olduğu belirterek, \"Hakkımız olanı alacağından şüphemiz yok, artık bıçak kemiğe dayandı. Biz, çok şey istemiyoruz, hakkımız olmayanı istemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını istiyoruz. Asla taviz vermeyeceğiz\" dedi. Öcal\'ın açıklamasının ardından, işçiler davul ve zurna eşliğinde eğlenip olaysız dağıldı.

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