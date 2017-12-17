(Görüntülü Haber) Mesut Yılmaz hastaneden ayrıldı

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA



Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı oğulları Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli\'deki özel hastaneye geldi.



Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi.