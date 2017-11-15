T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mersin'e şehit ateşi düştü

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- AĞRI'da, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın

15 Kasım 2017 20:32

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- AĞRI\'da, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan\'ın acı haberi Mersin\'deki baba ocağına ulaştı. Merkez Mezitli İlçesi Doğlu Mahallesi\'nde, şehidin anne ve kardeşlerinin yaşadığı eve giden Kaymakam Emin Sait Karahaliloğlu ve beraberindeki askeri yetkililer, anne Emine Doğan\'a acı haberi verdi. Oğlunun şehit haberini alan anne Emine Doğan, gözyaşlarına boğulurken, askeri araçlar ve ambulansı gören mahalleli de şehidin evine akın etti. Oğlunun kendisini arayıp dua istediğini söyleyen gözü yaşlı anne, \'\'Oğlumla 2 gün önce, dün gece de gelinimle konuştum. Dün ikindi gibi göreve çıktı, araziye gitmişti. Bugün ikindi saatlerinde geri dönecekti. Dönemedi, kısmet olmadı. Kısmet böyleymiş. \'Anne arkamdan dua et \'derdi. \'Canımız Allaha emanet\' derdi. Acımız büyük\'\' diye konuştu. 7 çocuk annesi olan ve eşini daha önce kaybeden Emine Doğan\'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin 8 aylık eşi Rukiye Doğan\'ın şehir dışında olduğu, şehit askerin ağabeylerinden birinin de İstanbul Tuzla\'da askerliğini yaptığı öğrenildi. Şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın öğlen saatlerinde Mersin\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMustafaMERSİN DHA AĞRIJandarma UzmanHakkı DoğanMersinMerkez MezitliDoğlu MahallesiKaymakam Emin Sait KarahaliloğluEmine DoğanOğlununDünBugünDönemediKısmetAllahaAcımızRukiye DoğanTuzlaTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24