(Görüntülü Haber) Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından tefeci çetesine yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silifke İlçesi\'nde organize suç örgütü tarafından \'tefecilik\' yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Belirlenen 9 adrese operasyon yapan jandarma, 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 508 ABD doları, 2 bin 495 TL nakit para, 7 cep telefonu ile 2 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 22 fişek, 571 gram altın, çok sayıda dolu ve boş senet ile not defteri, banka dekontu, PKK terör örgütüne ait 1 doküman, \'F\' serisi olmak üzere FETÖ PDY terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen 3 adet 1 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.