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(Görüntülü Haber) MERSİN'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

HaberMustafa ERCAN-Kamera MERSİN, (DHA)MERSİN?de bir eve yapılan operasyonda etil alkol, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken 1 kişi gözaltına alndı

08 Şubat 2018 17:47

HaberMustafa ERCAN-Kamera MERSİN, (DHA)MERSİN?de bir eve yapılan operasyonda etil alkol, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken 1 kişi gözaltına alndı. Kaçakılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekibi, Toroslar ilcesi Zeki Ayan Mahallesi?nde bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak içki üretimi yapan kişinin kimliğini belirledikten sonra operasyon düzenledi. Evinde kaçak içki imalatayı yapan İ.A.?nın araca binip kaçmak isterken gözaltına aldı. Daha sonra da evde yaptığı aramada, 738 şişe değişik boy ve ebatlarda sahte içki, 710 adet boş içki şişesi, 100 litre saf etil alkol, 70 litre bidonlar içinde viski sıvısı, 1570 adet içki şişe kapağ, 300 adet içki koruma bandı, 6070 adet içki şişesi ön-arka yüz etiketi ele geçirildi. İ.A., Mersin Emniyet Müdürlüğü?ne götürülerek sorgulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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