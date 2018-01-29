(Görüntülü Haber) Mersin'de mülteci taşıyan tekne sahile vurdu

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin),(DHA)MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yurda kaçak yollarla giren mültecilerin kullandığı değerlendirilen 8 metre uzunluğunda bir tekne sahile vurdu. 30-35 kişilik çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan mülteci grubunun bir balıkçı teknesi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçi plajına yanaştığını gören vatandaşlar, polisi aradı. Sabah erken saatlerde sahile çıkan mülteciler D-400 Karayoluna çıkarak Silifke\'den Mersin istikametine giden minibüs ve otobüslere binerek izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde mültecilerin tel örgüleri keserek yola çıktıkları tahmin edilirken, çok sayıda can yeleği ve bir kişinin pasaportu bulunan tekne Erdemli Balıkçı Barınağına çekildi. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, kıyıda terk edilmiş halde bulunan balıkçı teknesinin kesinlikle kalabalık kişileri taşıyamayacağını ancak büyük gemilerden sahile nakil için kullanılmış olabileceğini söyledi.