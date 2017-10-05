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(Görüntülü Haber) Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerine çevrecilerden tepki

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği'nin çağrısıyla toplanan çevreciler, kentte kurulması planlanan balık çiftliklerine tepki gösterdi

05 Ekim 2017 20:07

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği\'nin çağrısıyla toplanan çevreciler, kentte kurulması planlanan balık çiftliklerine tepki gösterdi. Dernek Başkanı Sabahat Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, kentte yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali, çimento fabrikaları ve termik santrallerin kirli teknolojiler olduğu ve bunlara balık çiftliklerinin de eklenmesi ile sağlıklı yaşamın oldukça güçleşeceğini söyledi. Sahillerde yapımı planlanan balık çiftliklerinin Akdeniz\'in ekosistemini ve halkın sağlığını bozacağını savunan Aslan, şöyle dedi: \"Balık çiftlikleri, Muğla\'da denizi çok kirletmiş, verimli üretim yapılamadığı için sökülüp Mersin\'e kurulumu yapılmak istenmektedir. Çiftliklerde GDO\'lu yem ve çeşitli kimyasalların yanı sıra balıkların verimini artırıcı, hastalıklara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Yemler, antibiyotikler ve diğer kimyasallarla birlikte balık dışkıları denizin dibinde birikerek zamanla bitki örtüsü ile oksijeni yok etmektedir. Deniz yatağında biriken bu yoğun kirlilik, ekosistem ve doğal hayatı zamanla yok etmektedir.\" \"TURİZMİ BALTALAYACAK\" Bu durumun denizdeki diğer canlıların varlığını da tehdit edeceğini belirten Aslan şöyle devam etti: \"Bu insan sağlığını tehdit etmenin yanında turizmin bitmesine de neden olmaktadır. Balık çiftliklerinin sınırını çizen şamandıralarla koylar kapatılarak yatların ve turistlerin denize girmeleri engellenmektedir. Aydıncık ve Silifke sahillerinin sonuna kadar Muğla\'dan sökülerek yapımı planlanan balık çiftliklerinin yerlerinin geneli birinci derecede doğal SİT, arkeolojik SİT ve turizm bölgeleridir. Birinci derecede doğal SİT alanları uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmıştır. Buralarda balık çiftlikleri kurmak yasalara aykırıdır. Bilinçli turist, balık çiftliklerine yakın yerlerde denize girmeyi tercih etmez. Muğla turizmini olumsuz etkileyen çiftlikler Mersin\'de de turizme çok zarar verecektir. Denizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak balık çiftliklerinin kurulmasına karşıyız.\"

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