(Görüntülü Haber) Mersin'de Kudüs protestoları

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudus\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması protesto edildi. Kentteki ilk eylemde, 7 topluluk ve derneğin çağrısı ile Mersin Üniversitesi\'nde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, cuma namazının ardından cami önünde bir araya geldi. ABD\'nin Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren öğrenciler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla üniversitenin girişine kadar yürüdü. Anadolu Gençliği Derneği Başkanı Halil İbrahim İğde\'nin konuşmasının ardından bir grup öğrenci, ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi. Öğrenciler, \'Kahrolsun İsrail\' sloganı eşliğinde yakılan bayrakları yere atıp, üzerine basarak uzun süre çiğnedi. AÇIKLAMA ANLAŞMAZLIĞI İkinci eylemde ise Gönüllü Kuruluşları Platformu ve Ak Parti İl Başkanlığı\'nın çağrısı ile vatandaşlar cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplandı. Aynı saatte Köklü Değişim Dergisi İl Temsilciliği üyeleri de cami önüne gelince, gruplar birleşip basın açıklaması yapma kararı aldı. Dergi üyeleri ilk basın açıklaması yapan taraf olmak isteyince, diğer grup bu talebi reddetti. Bunun üzerine gruptakiler bir süre tartıştı. Ayrı ayrı basın açıklaması yapma kararı alınınca, Gönüllü Kuruluşları Platformu ve Ak Parti İl Başkanlığı çağrısı ile gelen eylemciler caminin yan tarafındaki alana geçti. Dergi üyeleri ise basın açıklamasının ardından yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Valilik izninde yürüyüşün yer almadığını belirten polislerin uyarısı üzerine grup açıklamanın ardından dağıldı. Diğer tarafta toplanan grup adına açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik, \"Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde başarı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Türkiye\'nin, Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkisinin arkasındayız. ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir göstergesidir\" dedi.