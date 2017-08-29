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(Görüntülü Haber) Mersin'de korsan kitap operasyonu

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)MERSİN'de polis yaptığı operasyonda çok sayıda korsan kitap ele geçirilirken 4 kişiyi de gözaltına aldı

29 Ağustos 2017 16:28

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)MERSİN\'de polis yaptığı operasyonda çok sayıda korsan kitap ele geçirilirken 4 kişiyi de gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonu, korsan kitap satışı ihbarı üzerine, merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi ve Erdemli İlçesi Tömük Mahallesi\'nde 4 noktada eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan kontrollerde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışa sunulduğu belirlenen bin 905 bandrolsüz kitaba el koluydu, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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