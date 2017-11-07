T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mersin'de işçi kadınlar eylem yaptı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi'nde, sevkiyatçılarda çalışan işçi kadınlar, günlük ücretlerine zam yapılması için eylem yaptı

07 Kasım 2017 16:34

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi\'nde, sevkiyatçılarda çalışan işçi kadınlar, günlük ücretlerine zam yapılması için eylem yaptı. Merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi\'nde bulunan hal önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, bir süre hal girişini kapattı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, yolun açılması için uyarıda bulunarak kadınları kaldırıma çıkardı. Burada Hal Sevkiyatçılar Derneği Başkanı Şirin Özdemir ile görüşmek isteyen kadınlar, 70 lira olan ücretlerine 5 lira zam yapılmasını protesto etti. Yaklaşık 12 saat çalıştıklarını kaydeden kadınlar zam istedi. Polisin ikna ettiği kadınlar eylemlerini sonlandırdı. Yapılan görüşmelerde ücret 75 TL olarak belirlenirken, 1 saatlik fazla mesai ücretinin ise 10 lira olmasına karar verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaDHA MERSİN Büyükşehir Belediyesi Toptancılar KompleksiMerkez AkdenizHal MahallesiBurada Hal Sevkiyatçılar Derneği BaşkanıYaklaşıkPolisinYapılanTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24