T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mersin'de FETÖ'nün 12 kadın eğitmenine gözaltı

Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA) - MERSİN'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait kurumlarda ve üniversitede eğitmenlik yapan 12 kadın yakalanarak gözaltına alındı

24 Ocak 2018 20:14

Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA) - MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait kurumlarda ve üniversitede eğitmenlik yapan 12 kadın yakalanarak gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Çalışma kapsamında Mersin Üniversitesi kadın yapılanması içerisinde, FETÖ\'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya\'da hesap artırımları bulunan, örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu belirlenen 18 kadın hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlıların yakalanması için farklı kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kadın Mersin’e getirilirken, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kadının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaMERSİN DHAMERSİNTemmuzFETÖPDYMersin Cumhuriyet BaşsavcılığıncaMersinFETÖBank AsyaSGKBununOperasyondaMersineEmniyet Müdürlüğündeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24