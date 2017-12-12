(Görüntülü Haber) Mersin'de dev captagon operasyonu

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasa kısmına özel yapılan bölmelere gizlenmiş 1 milyon 554 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki Çankaya Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde M.T.K.’nin kullandığı 34 KT 5001 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasa kısmına özel olarak yapılan bölmelere gizlenmiş 50 şeffaf poşette içerisinde 259 kilogram ağırlığında 1 milyon 554 bin captagon olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken başlatılan soruşturma sürüyor.