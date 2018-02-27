(Görüntülü Haber) Mersin'de çocuğun cinsel istismarına tepki

MERSİN, (DHA) MERSİN Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Türkiye\'de uygulanan yanlış politikaların çocuk haklarının ihlal edilmesine neden olduğunu, bunun da fiziksel ve duygusal istismarların yaşanmasına yol açtığına vurgu yaparak cinsel istismara tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Aslan,özellikle son yıllarda her gün çocuğa yönelik istismar olaylarının yaşandığını belirtti. Aslan, \"Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları çok artmıştır. Ülkemizde çocukların istismar edilmeleri günümüzde toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Çocukları koruyucu, önleyici çalışmalarla her türlü istismardan korumak devletin birincil görevidir. Devletin yetkili kurumları, çocuk ihmalini ve istismarını, ulusal eylem planları hazırlayarak engelleyebilir\" dedi. Cinsel istismarın insanlık suçu olduğunu söyleyen Aslan, \"Bunların cezasız kalmamasını, ülkemizde çocukları koruyan kanunların, çocuğun yüksek yararı prensibi ve çocuk haklarıyla ilgili doğrultuda yeniden düzenlenmesini ve ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini ve Lanzorote Sözleşmesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarının meşrulaştırılmasına karşı mücadele etmeye, çocuklarımızın başta yaşam ve eğitim hakları olmak üzere tüm haklarını savunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.