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(Görüntülü Haber) Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı

21 Mart 2018 13:51

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı. Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul\'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak\'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci\'nin (26), 1.5 ay önce Mersin\'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi. Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci\'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin\'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci\'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak icin araştırmalar yaptığı saptandı. İTİRAF ETTİ Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci\'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi. İdris Değirmenci\'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul\'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin\'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi\'yi yakaladı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul\'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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