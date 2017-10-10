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(Görüntülü Haber) Mersin'de bombalı eylem hazırlığı yapan PKK'lılar tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bombalı eylem hazırlığı yaparken, yakalanan PKK'lı 4 terörist, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı

10 Ekim 2017 19:59

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de bombalı eylem hazırlığı yaparken, yakalanan PKK\'lı 4 terörist, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kuzen Irak\'tan 2 hafta önce Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen PKK\'lıların, Mersin\'e geldiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan teröristler, 10 gün önce düzenlenen operasyonla merkez Akdeniz İlçesi\'ndeki bir evde yakalandı. Evde yapılan aramada, 6 kilo 200 gram patlayıcı ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan A.Z., A.N., M.A. ve B.Ç.\'nin Mersin\'de bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirlendi.

İfadeleri tamamlanan PKK\'lı 4 terörist, geniş güvenlik önlemi altında sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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