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(Görüntülü Haber) Mersin'de akaryakıt istasyonu müdürlerine saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde akaryakıt istasyonu müdürü 46 yaşındaki Erkan Özçivi, otomobille bankaya para götürürken, bir motosikletten tüfekle açılan ateş sonucu öldü

30 Ekim 2017 15:45

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde akaryakıt istasyonu müdürü 46 yaşındaki Erkan Özçivi, otomobille bankaya para götürürken, bir motosikletten tüfekle açılan ateş sonucu öldü. Saldırıda, Özçivi\'nin yanındaki muhasebe müdürü Gökçen G. de yaralandı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan ve bankaya para götürdüğü öğrenilen Erkan Özçivi yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobilin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Başlarında kask takılı saldırganlar, Özçivi\'yi aracını yolun sağına park etmeye zorladı. Özçivi, konuşmak için sürücü koltuğunun yanındaki camı indirirken, motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırıda Erkan Özçivi, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen G. yaralandı. Yaralı Gökçen G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

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