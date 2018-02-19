(Görüntülü Haber) Mersin, Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak

Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Kaçmaz: \"Amacımız ilkini yapacağımız bu turun geleneksel halde büyüyerek devam etmesi\" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: \"Bu yıl ülkemizde yaklaşık 20 tane uluslararası yarışma olacak\" Mersin Valisi Su: \"Bu tur kısa süredebisiklet sporunun önemli etaplarından biri haline gelecek\" Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) Mersin’de Kalkınma Bakanlığı himayesinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Mersin Ekonomi Platformu tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu\'nun hazırlıkları tamamlandı. 2-4 Mart tarihleri arasında yapılacak tura, 15 ülkeden 25 takıml ve 175 sporcunun katılacak. \'Turunçgil\' temalı \'1’nci Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu\'nun tanımı Akdeniz İhracatçı Birliği’nde (AKİB) yapıldı. Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Ulusal Turuçgil Konseyi (UTK) ve Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Kemal Kaçmaz ile diğer sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. MERSİN EKONOMİ PLATFORMU BAŞKANI KAÇMAZ: \"AMACIMIZ İLKİNİ YAPACAĞIMIZ BU TURUN GELENEKSEL HALDE BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİ\" Toplantı da ilk olarak söz alan Başkan Kemal Kaçmaz, bugüne kadar Mersin\'de birçok ulusal, uluslararası düzeyde spor etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, \"Bisiklet sporu bu sporlar arasında en çok sevilen spordur. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyemiz de Mersin\'de bisiklet turları düzenliyor. Bu turlar sayesinde de bisiklet sporu Mersin\'de çok sevilir bir hale geldi. Biz de 2-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu organizasyon için öncelikli olarak Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'a, Valimiz Ali İhsan Su\'ya ve Bisiklet Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tur sayesinde bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgemizin lokomotif durumunda olan turunçgilin tanıtımını tüm dünyaya ve ulusumuza bir kez daha tanıtma fırsatı bulacağız. Bundan böyle Mersin Ekonomi Platformu olarak amacımız ilkini yapacağımız bu turun geleneksel halde büyüyerek devam etmesi ve tüm dünyaya Mersin\'in, bölgenin ve Doğu Akdeniz\'in tanıtımının daha iyi yapılmasıdır\" dedi. \"BU YIL ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 20 TANE ULUSLARARASI YARIŞMA OLACAK\" Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, düzenlenecek turu yaklaşık 2 milyar kişinin izleyeceğini ifade ederek, \"Bu tabii ki ülkemizin hem zenginliklerini hem de güzelliklerini tanıtmaya vesile oluyor. Ben zamanında ülkemiz adına 2 tane olimpiyat, 2 tane de Fransa turu koştum. Samimi olarak söylüyorum, Kanada\'da 1 yıl önce biletleri biten tek branştı. İngiltere\'de, Almanya\'da, Belçika\'da ve Fransa\'da işyeri ile ev arasındaki mesafeyi hesap ediyorlar. İnşallah ülkemizde de bizim yaptığımız çalışmalar var. Okuldan eve, evden okula diye bir projemiz var. Bunları artırarak devam ediyoruz. Bu yıl ülkemizde yaklaşık 20 tane uluslararası yarışma olacak. Bu organizasyonu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, STK\'larla yaptığı toplantıda bu iş yaklaşık bir senedir organize edilmesi planlanıyordu. Bugün burada ulusal manada, hatırı sayılır İsviçre Almanya gibi yaklaşık 20 takımla birlikte yarışacağız. Hem ülkenin tanıtımı olacak hem de farklı dillerin, kültürlerin ve farklı dinlerin de buluştuğu, anlaştığı tek spordur. Biz inşallah Mersin\'de bunları buluşturacağız\" diye konuştu. MERSİN VALİSİ SU: \"BU TUR KISA SÜREDEBİSİKLET SPORUNUN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ HALİNE GELECEK\" Bisiklet sporunun dünya genelinde en önemli etkinlik alanlarının başında geldiğini kaydeden Mersin Valisi Ali İhsan Su, \"Spor, insanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularının gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bisiklet sporu ise bildiğiniz gibi strateji, taktik ve fiziksel gücün etkin rol oynadığı ve artan popülaritesiyle de organizasyonlar arasında ön sıralar çıkan önemli bir spor dalı olmuştur. Bizim bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, 15 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun katılacak. Hatay, Adana ve Mersin gibi zengin kültürel değerleri, tarihi dokuları ve sosyo-ekonomik potansiyeli ile öne çıkan ülkemizin en güzel yörelerinde düzenlenecek. Bu tur kısa süre içerisinde bisiklet sporunun önemli etaplarından biri haline geleceğine de inanıyorum. Birçok televizyon kanalının aynı anda canlı yayın yapacağı, ilimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak değerine değer katacak bu bisiklet turu aynı zamanda turunçgil temasıyla da düzenlenecek olmasıyla sektör gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. 3 etap halinde toplam 434 kilometre olarak gerçekleşecek bu önemli organizasyonun düzenlemesinde büyük pay sahibi olan Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan\'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.