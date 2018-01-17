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(Görüntülü Haber) Mersin merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN, (DHA)- FETÖ/PDY'nin Mersin Üniversitesi'ndeki kız öğrenci yapılanmasına yönelik Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

17 Ocak 2018 14:23

MERSİN, (DHA)- FETÖ/PDY\'nin Mersin Üniversitesi\'ndeki kız öğrenci yapılanmasına yönelik Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2012-15 yıllarında Mersin Üniversitesi\'nde eğitim gören kız öğrencilerin yer aldığı FETÖ/PDY ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda \'Büyük bölge talebe mes\'ulü\', \'Bölge talebe mes\'ulü\', \'Ev ablası\' ve \'Mezuncu\' olarak faaliyet yürüten şüphelilerin belirlenmesini sağlayan ekipler, FETÖ ile irtibatı olan 19 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine Mersin başta olmak üzere Adana, Amasya, Ankara, Batman, Çorum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa\'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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