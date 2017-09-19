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(Görüntülü Haber) Mersin' de 5 yaşındaki erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü(1)

Mersin 'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi' nde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

19 Eylül 2017 14:20

Mersin \'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi\' nde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi

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