(Görüntülü Haber) Mersin' de 5 yaşındaki erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü(1)

Mersin \'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi\' nde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi