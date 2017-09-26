(Görüntülü Haber) Merkezefendi'de Goalball spor salonu hizmette

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de Merkezefendi Belediyesi, Görme Engelliler Okulu\'nun depo olarak kullandığı yeri 75 bin lira harcayıp restore ederek görme engelliler için goalball spor salonu haline getirdi. Protokol üyeleri açılışı gerçekleştirilen tesiste, gözlerine maske takarak görme engellilerle goalball oynadı.Merkezefendi Belediyesi tarafından İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Merkezi\'nde yapılan toplantı salonu ve Çamlık Özel Eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi\'ndeki Bakım ve Güzellik Salonu düzenlenen törenlerle açılışı yapıldı. Törenlerde belediyenin \'Arabadan iniyoruz, bisiklete biniyoruz\' projesi kapsamında, okuldaki özel öğrencilere bisiklet hediye edildi. Açılış törenlerine; Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ile çeşitli kurumların müdürleri ve vatandaşlar katıldı. ESKİ DEPO, SPOR SALONU OLDU Merkezefendi Belediyesi ayrıca Görme Engelliler Okulu\'nun depo olarak kullandığı kısmı da 75 bin lira maliyetle restore ettirerek goalball spor salonu haline getirildi. Tesisin açılış töreninde gözüne maske takarak konuşma yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, görme engelli olarak yaşamanın güç olduğunu söyledi. Tin, \"Goalball\'da çocukların başardıkları kolay değil, azimlerini takdir ediyorum. Bizim görevimiz bu zor durumu kolaylaştırmak olmalı. Yapılan çalışmalar ve eğitime desteğinden dolayı Merkezefendi Belediyesi\'ni kutluyorum\" dedi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise görme engellilerin spor yapabileceği bir tesis kente kazandırıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Güzel bir tesis olmuş. Burada nice sporcular yetişecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" diye konuştu. PROTOKOL, GOALBALL OYNADI Spor salonunun açılışında iki görme engelli takım arasında goalball müsabakası yapıldı. Görme engellilerin mücadelesi, seyircilerin ve protokol üyelerinin alkışını aldı. Daha sonra ise protokol üyeleri gözlerine maske takıp sahaya çıkarak, görme engelli sporcularla goalball oynadı. Ardından Finlandiya\'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılarak 2. olan goalball milli takımında yer alan Reyhan Yılmaz ve Şeyda Nur Kaplan\'a protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. ÖZEL EĞİTİME 3 YENİ TESİS Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, kentteki 3 engelli okuluna yeni tesisler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Subaşıoğlu, Görme Engelliler Okulu\'nda bulunan depoyu 3 ay içerisinde restore ettiklerini belirterek, \"3 farklı okulda yaklaşık 200 bin lira maliyetle güzel tesisler kazandırdık. Engellilerimize imkanlar sağlamış olduk. Artık yeni yaptığımız goalbool tesisimizde görme engelli öğrencilerimiz çalışacaklar, maçlarını burada yapacaklar. Bu sporda daha iyi yerlere gelerek ülkemizi bu alanda temsil edebilecekler\" diye konuştu. MİLLİLERİN HEDEFİ ALTIN Türkiye goalball milli takımı sporcularından Şeyda Nur Kaplan, uzun süredir bir spor salonlarının olmasını beklediklerini belirterek, \"Artık çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir spor salonumuz var. Beton sahalarda çalışarak azmimiz sayesinde milli takıma yükseldik. Bu yıl Avrupa Şampiyonası\'nda ikinci olduk. 2020 Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya hedefliyoruz\" dedi. Milli goalball sporcularından Reyhan Yılmaz ise, eskiden antrenman yapmakta güçlük çektiklerini, yeni yapılan sopr salonuyla çalışmalarını daha rahat sürdüreceklerini ifade ederek, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu\'na teşekkür etti.