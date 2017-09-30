(Görüntülü Haber) Merkeze alınan Burdur eski Valisi Kürklü FETÖ'den gözaltına alındı (2)

GÖZALTINA ALINAN VALİ ANTALYA\'YA GETİRİLDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul\'da gözaltına alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, hava yoluyla Antalya\'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Vali Kürklü, sorgusu yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. İstanbul\'da oturan Kürklü\'nün terör örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı ve bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)