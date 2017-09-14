(Görüntülü Haber) Meriç Nehri'nden 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak

Jale AVYÜZEN/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri, DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Nehrin yatak temizliği kapsamında yapılan çalışmalarda 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak. DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri\'ndeki taşkınları önlemek için başlatılan çalışmalar kapsamında nehrin tabanındaki kum temizliği sürüyor. DSİ yetkilileri, Türkiye ile Yunanistan\'ın doğal sınırı konumunda bulunan nehrin kum temizleme çalışması 5 bin 500 metrelik bir kısmında yapıldığını ve çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngördükleri söyledi. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından nehirde oluşan kum adacıklarının görüntüsü taban temizliğiyle birlikte ortadan kalkacak, nehirden 3 milyon 500 metreküp kum çıkarılacak. Meriç Nehir kıyısındaki sedde güçlendirme projesi kapsamında da 3 bin 200 metre çift taraflı olmak üzere fore kazık yapımı çalışmasında son aşamaya gelindi.