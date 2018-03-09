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(Görüntülü Haber) Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi haber bülteni sundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş televizyon kanalında ana haber bülteni sundu

09 Mart 2018 02:00

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş televizyon kanalında ana haber bülteni sundu. 

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte yayın yapan Kanal 58 televizyonunun ana haber bültenini sundu. Güneş\'in ilk sunduğu haber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte düzenlenen çeşitli etkinlikler oldu. Haber bülteninin ardından Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı\'nın sorularını yanıtlayan Güneş, \"Haber sunmak gerçekten zor. Heyecanlı ve güzel. Bugün buraya konuk olduğum için teşekkür ediyorum. Aslında hergün kadınlar günü. Kadınların hepsi çok emektardır. Her yerde kadınlar var. Kadın cinayetlerinde kadınlar var. Tecavüzlerde kadınlar var. Kadın olmak zor. Toplumun gelişmesi için öncelikle kadınların eğitilmesi gerekiyor. Kadın eğitilirse çocuklar da, erkek çocuklar da eğitilir.\" dedi.

Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Yasemin Güneş\'e teşekkür etti. 

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