(Görüntülü Haber) Merdiven boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi\'nde inşaatı devam eden Özel Hareket Merkezi binasının merdiven boşluğuna düşüp yaralanan işçi ekipler tarafından kurtarıldı. İlçesi girişinde yapımı devam eden Özel Hareket Merkezi binasında çalışmakta olan Yusuf Yıldız dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre mesafeden merdiven boşluğuna düştü. Arkdaşlarının ihbarı üzerine inşaat alanına 112 Acil, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrası düştüğü ve yaralandığı boşluktan çıkarıldı. Varto Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yusuf Yıldız\'a yapılan müdahalenin ardında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğundan dolayı Muş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.